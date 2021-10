Jojo Siwa voltou a juntar-se recentemente ao clube das solteiras e parece estar a viver uma das melhores fases da sua vida.

Depois de se separar de Kylie Prew, a youtuber e atual concorrente do 'Dança Com as Estrelas' afirma que há muito tempo que não se sentia tão feliz.

"A vida agora é tão bizarra. É única, especial e incrível. Palavras realmente grandes que eu não usava há muito tempo", disse em declarações ao E! News.

E não fica por aqui: "Todos os dias me sinto diferente. Todos os dias a minha felicidade é maior. A cada dia a minha confiança é maior. E a cada dia a emoção é maior".

Jojo Siwa e Kylie Prew, note-se, acabaram a relação há poucas semanas, antes de celebrarem um ano de namoro.

Leia Também: Namoro de JoJo Siwa e Kylie Prew chegou ao fim