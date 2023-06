Johnny Depp volta a ter um gesto muito admirado pelos fãs. O ator decidiu doar a totalidade do valor recebido na sequência do longo processo em tribunal contra a ex-companheira, Amber Heard.

Ao todo, Depp recebeu 1 milhão de dólares (cerca de 9 milhões e 230 mil euros), mas sabe-se agora que todo esse dinheiro será entregue a instituições de caridade.

De acordo com o Metro News, serão cinco as organizações que vão receber, cada uma delas, 200 mil dólares, nomeadamente: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance.

Vale lembrar que Depp processou Amber Heard por difamação, estando em causa acusações de que ele a teria agredido.

