Johnny Depp aproveitou a quarentena para se estrear na rede social Instagram. Apesar de não ser adepto de redes sociais, o ator decidiu criar uma conta oficial para assim comunicar com os seus seguidores e combater o isolamento de quem está sozinho por estes dias.

A estrela de 'Piratas das Caraíbas' estreou-se com três publicações, que em dois dias lhe valeram mais de dois milhões de seguidores.

Entre as publicações encontra-se um vídeo do ator onde este fala sobre a forma como a população mundial está a enfrentar a pandemia do coronavírus e agradece o apoio que os fãs lhe dedicaram nos últimos anos. Estaria Johnny Depp a referir-se à polémica batalha judicial com a ex-mulher, Amber Heard?

