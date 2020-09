John Travolta desfrutou de uma bela tarde na companhia da filha, Ella, de 20 anos, e de alguns amigos.

Na passada sexta-feira, o ator partilhou no Instagram uma fotografia onde destaca um encontro com o amigo Tommy Lee, enquanto festejavam o 34.º aniversário da mulher do baterista, Brittany Furlan.

No grupo estava ainda o filho de Lee, Brandon, e os amigos de Furlan, Mikaela Hoover e Daniella Beckerman, como relata a revista People.

"Adorável almoço com os Lee", escreveu Travolta na legenda da imagem. "Feliz aniversário, Brittany", acrescentou de seguida.

Por sua vez, Brittany Furlan também partilhou o momento nas stories da sua página de Instagram. Imagens que pode ver na galeria.

Um encontro que chega dois meses depois de John Travolta ter-se despedido da mulher, Kelly Preston, que morreu após perder a batalha contra o cancro da mama, no dia 12 de julho. O ator e a filha têm recebido o apoio da família e dos amigos nesta fase difícil, e estas imagens são a prova disso mesmo.

