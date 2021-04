John Travolta celebrou publicamente o 21.º aniversário da filha, Ella, através de uma publicação feita na sua página de Instagram.

"Feliz 21.º aniversário para o ser humano e artista mais linda e gentil que conheço. O pai adora-te", escreveu o ator na legenda de uma fotografia da jovem.

Publicação que recebeu muita atenção por parte dos internautas, que também fizeram questão de dar os parabéns a Ella na caixa de comentários.

Mas não fica por aqui. Entre os vários comentários, o que também se destacou foram as semelhanças da jovem com John Travolta. "Miúda linda, é tão parecida com o pai", pode ler-se entre reações.

De recordar que este é o primeiro aniversário de Ella sem a mãe, Kelly Preston, que morreu em julho do ano passado após ter lutado durante dois anos contra o cancro da mama.

Leia Também: Jessie J assinala o 33.º aniversário com foto em que aparece nua