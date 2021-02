John Travolta está pronto para dizer adeus à casa que comprou com a falecida mulher, Kelly Preston - que morreu há sete meses após perder a batalha contra o cancro da mama.

De acordo com a imprensa internacional, a habitação situada na exclusiva ilha de Islesboro, no estado americano do Maine, está no mercado pelo valor de cinco milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros).

A casa - que conta com 20 quartos - foi comprada pelo casal em 1991, no mesmo ano em que deram o nó. Uma propriedade que foi construída em 1903.

