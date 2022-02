John Stamos recorreu ao Instagram na noite de quinta-feira para assinalar uma data muito especial. A estrela de ‘Full House’, de 58 anos, e a mulher, Caitlin McHugh Stamos, celebraram quatro anos de casamento.

“Alguns casais encontram-se no trabalho. Alguns conhecem-se através de amigos. Alguns em alicações de encontros. Conheci a minha mulher num programa de televisão chamado ‘SVU Law and Order’, onde eu estava a interpretar um ‘abusador reprodutivo em série’, tentando engravidá-la secretamente fazendo um buraco num preservativo – eu já tinha 47 filhos, mas queria mais um. Levei sete anos, mas acabei por ter um filho com a minha rapariga da Disney, Caitlin McHugh Stamos, e nunca estive tão feliz”, começou por destacar.

“Feliz aniversário para a melhor esposa, mãe, amiga e melhor apoio – especialmente nas últimas três semanas! Amo-te para sempre, Caitlin”, acrescentou.

Casados desde 2018, ambos são pais do pequeno Billy Stamos, de três anos.

