Ilkay Gündogan viveu a maior de todas as alegrias. O jogador do Manchester City foi pai pela primeira vez esta quarta-feira, 15 de março. O bebé é fruto do seu casamento com a modelo e apresentadora de televisão Sara Gündogan.

Nas respetivas páginas de Instagram, ambos os membros do casal partilharam fotografias após o nascimento do pequeno Kais Gündoğan.

"O nosso amor já cá está", referem nas publicações em causa.

Vale notar que o atleta foi pai no dia a seguir a ter marcado um golo ao Leipzig na Liga dos Campeões .

