A história é caricata mas aconteceu mesmo. Joe Westerman foi apanhado a ter relações sexuais com uma mulher em público. As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e já foram vistas até pela esposa do jogador de râguebi.

Não fosse a traição suficiente para que a companheira de Joe quisesse o divórcio, tudo ficou pior pelo facto de a mulher com quem o atleta a traiu ter sido... uma amiga da própria esposa.

O clube que o jogador representa, o Castleford Tigers, partilhou o pedido de desculpas de Westerman, que se mostrou arrependido.

"Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer um pedido de desculpas sincero à minha família e amigos pelos meus atos. Também gostaria de pedir desculpas aos adeptos, patrocinadores, funcionários e diretores do Castleford Tigers, bem como aos meus colegas de equipa", pode ler-se.

"Gostaria de estender este pedido de desculpas à liga de râguebi e dizer que percebi que preciso de trabalhar a minha tomada de decisões em relação ao álcool", acrescentou o atleta.

De acordo com o The Sun, o pedido de desculpas e o arrependimento não levaram a esposa de Joe Westerman a voltar atrás com a decisão de o expulsar de casa e de querer avançar com o divórcio.

