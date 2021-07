Morreu esta segunda-feira, dia 26 de julho, o músico Joey Jordison. Tinha 46 anos.

Joey Jordison, baterista e um dos fundadores da banda norte-americana de metal Slipknot, terá perdido a vida "pacificamente enquanto dormia". A informação é divulgada pela família através de um comunicado enviado à revista Rolling Stone.

A causa da morte não é mencionada na referida nota, permanecendo assim por revelar.

"A morte do Joey deixou-nos com um vazio nos corações e com sentimentos de tristeza indescritíveis", lê-se na emotiva declaração partilhada pela família, que lembra o baterista como uma pessoa de "inteligência rápida, personalidade gentil, coração gigante e com grande amor pela família e música".

Por fim, o pedido esperado num momento de enorme dor: "A família do Joey pede que os amigos, fãs e órgãos de comunicação social respeitem a necessidade de privacidade e paz neste momento incrivelmente difícil".

A imprensa internacional adianta ainda que o funeral de Joey Jordison irá decorrer numa cerimónia privada, reservada apenas à família.

