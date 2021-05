Depois das declarações onde alega que poderá morrer caso não consiga sair da prisão, Joe Exotic volta a falar e diz que foi diagnosticado com cancro da próstata.

A estrela de 'Tiger King' está a cumprir 22 anos de prisão e pede para sair em liberdade condicional.

Joe diz que o advogado já recebeu os seus relatórios médicos e acrescentou: "O meu corpo está cansado, perdi muito peso, as aftas [pequenas feridas na boca] estão descontroladas, vomito mais do que como".

No entanto, o advogado de Joe, John Phillips, partilhou com o The Post, este sábado, que o seu cliente não foi diagnosticado com cancro da próstata e que ainda está à espera de uma biópsia.

Phillips diz que é prematuro dizer que Joe luta contra o cancro da próstata, mesmo que os médicos digam que tem todos os sintomas.

