Joe Biden vai completar 79 anos este domingo, dia 20 de dezembro, mas antes vive uma data muito marcante. Foi no dia 18 de dezembro que a primeira mulher, Neilia, e da filha de ambos, Naomi, morreram num acidente de carro há 48 anos, em 1972. Por isso, esta sexta-feira, o 46.º presidente dos EUA foi visitar a campa de ambas.

Joe Biden esteve no cemitério em Wilmington, Delaware, onde está também enterrado o filho Beau Biden, que morreu de cancro no cérebro, em 2015.

O Presidente esteve no local na companhia da atual mulher, a primeira-dama Jill Biden, pela filha, Ashley Biden, de 39 anos, e pelo marido da mesma, Howard Kerin. Antes de visitarem o cemitério, a família participou na missa, logo pela manhã, de acordo com a Associated Press.

Recordando o dia trágico, a 18 de dezembro de 1972, Neilia, na altura tinha 30 anos, estava a regressar a casa das compras de Natal com os três filhos - Naomi, com 13 meses na altura, Beau, tinha quatro anos, e Hunter, tinha três - quando sofreu o acidente de carro. A sua viatura chocou contra um camião.