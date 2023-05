Se tinha bilhetes comprados para assistir à peça 'Lar Doce Lar', protagonizada por Joaquim Monchique e Maria Rueff, este sábado, 27 de maio, então fique a saber que a mesma foi cancelada. Em causa estão os possíveis festejos dos adeptos do Benfica em Lisboa, caso o clube se sagre campeão.

"Não obstante a solidariedade para com o evento desportivo em questão, é lamentável que nenhuma entidade assuma a responsabilidade pelos danos causados a todas as estruturas obrigadas a cancelar eventos ou cessar atividade no dia 27 de maio", lê-se num comunicado partilhado pelo ator.

Entretanto, na legenda da publicação, o mesmo lamenta: "É triste que os artistas, a produção e o público saiam prejudicados devido a esta situação...".

