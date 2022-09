No meio das várias novidades que foram reveladas durante a festa de apresentação da nova grelha da SIC, houve uma que se destacou. Em palco e ao lado de Fátima Lopes, João Paulo Sousa anunciou que vai ser pai, deixando o público ao rubro.

Minutos depois, o Fama ao Minuto falou com o ator que não conseguiu esconder a felicidade.

"Era uma coisa que eu desejava há muito tempo. Por mais preparado que possas estar, nunca estás para receber esta notícia. Quando a minha mulher me mostrou aquela polaroid que tirou ao teste de gravidez pensei 'é agora, agora é mesmo a sério'.

"Fiquei muito feliz, estou muito contente e andei estes meses todos a esconder esta coisa boa que queria tanto partilhar, e durante as gravações do 'All You Need Is Love' tive milhares de vezes vontade de o contar, de o dizer a toda a gente e, principalmente, à Fátima [Lopes], que estava a trabalhar comigo e que foi uma pessoa tão generosa", explicou.

Sobre o facto de ter optado por contar a notícia durante a apresentação, João Paulo Sousa notou que, dada a sua profissão, foi desta forma que acreditou que fazia sentido. "Estava a falar com a minha mulher e ela disse-me 'eu sei que toda a gente anuncia nas redes sociais, mas tu és uma pessoa da televisão. Estás há 15 anos na SIC, que faz 30 anos, estão lá os teus amigos e as pessoas que tu conheces, é a melhor altura para partilhar uma notícia tão boa", disse.

Questionado sobre se prefere um menino ou uma menina, o apresentador foi perentório: "Saúde, muitos sorrisos... É indiferente. Só quero que venha rapidamente para o poder abraçar".

A família do apresentador reagiu com "alegria" e "lágrimas", embora a novidade não tenha sido uma completa surpresa, dado que João Paulo Sousa e Adriana Gomes já estão juntos há mais de 17 anos.

A acompanhar Fátima Lopes na condução do renovado 'All You Need Is Love', que regressa à SIC 25 anos depois, João Paulo Sousa mostrou-se muito ansioso pela estreia deste programa, que ainda não tem data prevista. "Eu e a Fátima estamos doidos para que estreie, está quase a chegar. Este programa é aquilo que nós, sociedade, mundo, precisamos neste momento", garantiu.

A ganhar importância na estação de Paço de Arcos e com cada vez mais projetos em mãos - e de maior destaque - João Paulo Sousa assume-se feliz e motivado: "Dá-me muita confiança. O Daniel [Oliveira] é a pessoa que eu conheço que mais percebe de televisão. Cada vez que ele aposta em mim, ele pode pedir-me o que quiser, porque se ele me diz 'és tu que vais', eu sei que vou conseguir fazê-lo. Estou na SIC há 15 anos, tenho trabalhado todos os dias para que o meu sucesso seja maior no dia seguinte".

Leia Também: João Paulo Sousa vai ser pai pela primeira vez