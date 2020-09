João Paulo Rodrigues tem vivido uma das melhores jornadas da sua vida nas gravações do programa 'Missão 100% Português'. O formato que apresenta ao lado de Vera Kolodzig e que o fez trocar a SIC pela RTP1.

Esta segunda-feira, dia 7, o ator e apresentador começou a semana com uma mensagem especial dedicada à equipa com a qual trabalha no formato.

"E quando de repente encontras uma família! Que viagem tão boa! Obrigado", pode ler-se na legenda de um registo captado durante um jantar de toda a equipa de 'Missão 100% Português'.

