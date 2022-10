Pedro Fernandes voltou a divertir os seus seguidores nas redes sociais com um vídeo para rir do início ao fim. O comunicador, em conjunto com João Paulo Rodrigues, fez uma aposta com Mariana Alvim e acabou por perder, cumprindo o que ficou acordado.

"Isto não é normal! Ontem os termómetros chegaram aos 30 graus e a Mariana dormiu com saco de água quente na cama. Apostámos com ela que fazíamos 20 flexões se aparecesse mais alguém a dizer que tinha feito o mesmo. Perdemos", conta Pedro.

No vídeo, o locutor surge a fazer as flexões ao lado de João Paulo Rodrigues, num clima de muita diversão.

