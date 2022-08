João Paulo Rodrigues tem hoje, 12 de agosto, motivos para celebrar. A filha mais nova do ator e apresentador, Sofia, completa seis anos de vida.

A data especial foi assinalada nas redes sociais do comunicador através da partilha de um vídeo amoroso.

"Meu amor pequenino… seis anos, já! Amo-te. Sempre e para sempre. Parabéns", pode ler-se na legenda das imagens, que mostram o ator a embalar a menina quando esta era ainda bebé.

João Paulo Rodrigues é ainda pai de Rita, de nove anos. As duas meninas são fruto do casamento, entretanto terminado, com Juliana Marto.

