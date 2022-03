João Montez e Inês Gutierrez fizeram um retiro de silêncio durante três dias. Foi a apresentadora quem o partilhou com os fãs no Instagram, explicando como viveu esta experiência e as aprendizagens que com ela obteve.

"Fotografias random que recebi do retiro de silêncio de 3 dias que fizemos. Sim, ali ao fundo sou eu e o João a caminhar pela herdade, sem falar e sem telefones. Não tenho uma única fotografia tirada com o meu telefone… nenhum destes registos é meu", começa por revelar, notando que toda a gente deveria fazer este retiro pelo menos uma vez na vida.

"Estivemos mais de 48h em silêncio, sem telemóveis (por opção, em modo), no meio da natureza, dos livros, dos animais, do yoga, das caminhadas, das meditações, dos alongamentos, dos exercícios de respiração e de refeições maravilhosas. A ouvir os pássaros às 7h da manhã, como podem ver num dos vídeos que pus aí, e a deitar às 22h com um dos céus mais estrelados que já vi", relata.

"Existem várias experiências deste tipo em Portugal, vocês não têm sequer que escolher um retiro de silêncio. Escolham um com o qual se identifiquem, que faça sentido para vocês. Mas façam-no! Arrisquem por muito medo que tenham. O ano passado fiz um de partilha e também me fez crescer muito", aconselha.

"Principais conclusões:

• o telemóvel é a minha maior fonte de stress

• falamos demasiado e as palavras não são valorizadas como deviam

• somos capazes daquilo que quisermos

• babo-me de orgulho de mim e do João

• sou grata, muito grata", completa.

