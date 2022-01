"Este Sábado, às 11h00, na TVI, a realidade confunde-se com a ficção, num dos estados mais puros de sempre", é desta forma que João Montez dá início a uma publicação onde anuncia que são ele e a namorada, Inês Gutierrez, os protagonistas do próximo 'Querido Mudei a Casa'.

O programa entrou em casa do casal para remodelar o quarto da futura filha de ambos, tal como revela a TVI.

A emissão, a última desta temporada do formato, foi conduzida por Mónica Jardim para que o apresentador fosse completamente apanhado de surpresa.

"O 'Querido Mudei a Casa' trocou-me as voltas e, de cúmplice, passei também eu por ser completamente surpreendida! Sinto-me ainda de 'ressaca' com esta revolução milagrosa que aconteceu cá por casa na nossa ausência, ainda estou a digerir… O poder da televisão é mágico, a sério", conta Inês ao partilhar o teaser de promoção do programa.

As imagens mostram o momento em que o casal tirou as vendas, viu o trabalho feito pelos decoradores e ficou em lágrimas com o resultado.

Recorde-se que Inês Gutierrez e João Montez aguardam a chegada do primeiro filho em comum, uma menina, cujo nome será Maria Luísa.

