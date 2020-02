A 'guerra' pelas audiências televisivas acentuou-se este domingo, dia 16, com a estreia do programa 'Dança Com as Estrelas', a grande aposta da TVI para fazer frente ao 'A Máscara' que até aqui tinha vindo a fazer sucesso nos serões de fim de semana da SIC.

Mas qual dos formatos conquistou os espetadores na noite de domingo?

De acordo com uma publicação de Daniel Oliveira nas redes sociais, 'A Máscara' foi o programa mais visto de domingo.

"Mais de 1 milhão e 200 mil espetadores assistiram ontem a mais três revelações", adianta a estação de Paço de Arcos.

Recorde-se que 'A Máscara' chega ao fim no próximo domingo. Para substituir o formato, a SIC irá apostar no regresso de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'.

