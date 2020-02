Está prestes a chegar ao fim o programa 'A Máscara', que nos últimos meses tem sido a aposta da SIC para os serões de sábado e domingo à noite. E com a reta final a aproximar-se, chegou o momento de serem 'desmascarados' dois novos participantes.

A talentosa borboleta e o cavaleiro foram os escolhidos pelos jurados, Sónia Tavares, Jorge Corrula, César Mourão e Carolina Loureiro, para tirarem a máscara e revelarem a sua identidade.

Uma vez mais, os palpites foram quase todos certeiros: a borboleta que desde o início do formato encantava com a sua incrível voz era a atriz Mariana Pacheco e o jovial cavaleiro era o youtuber Windoh.

O formato voltou ainda a contar esta semana com um convidado surpresa que foi desvendado no momento. 'Debaixo' do camaleão escondia-se Madjer - jogador da Seleção Portuguesa de futebol de praia.

