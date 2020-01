João Manzarra resolveu aderir à moda dos giveaway, concurso lançado no Instagram com vista a oferecer um prémio. Com a vertente humorística que lhe é conhecida, o apresentadora aderiu à moda mas fez dela uma brincadeira de chorar a rir.

Manzarra lançou um "super giveaway" onde o prémio é no mínimo estranho

"Tenho para oferecer este excelente barrote compacto que me tem dado imenso jeito", anunciou, fazendo referência a um pau de madeira.

No caso de ter interesse em que um dos seus amigos ganhe este 'fantástico' prémio, tem apenas de de taggar o nome dessa pessoa no comentário que depois será sorteado e enviado para a morada dela. "Podes participar as vezes que quiseres desde que marques amigos diferentes! O barrote é completamente grátis, mas quem ganhar terá de pagar os portes... a generosidade também tem limites eheheh", fez ainda saber o apresentador.

Veja as fotos na publicação abaixo para ficar a saber mais sobre "as funcionalidades deste "'Best Friend Barrote'".

