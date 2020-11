João Loy aceitou o desafio e juntou-se a Fábio Powers, em parceria com a Associação Coisa Feita, e "criaram algumas peças e acessórios sobre as personagens interpretadas pelo ator no âmbito das comemorações dos 25 anos de 'Dragon Ball' em Portugal".

Uma iniciativa inspirada na famosa série animada, onde o artista dava voz, entre outras personagens, a Vegeta.

As expressões características das personagens que se mantêm muito presentes na memória dos fãs vão agora ser destacadas nestas novas peças, como Loy mostrou aos seguidores.

O ator e fadista mostrou-se no Facebook com uma t-shirt onde se pode ler: "Deixa-me rir agora que amanhã posso ter cieiro".

