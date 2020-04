No final de 2019, João Espírito Santo foi vítima de um acidente de viação que o deixou entre a vida e a morte. O médico dentista, popular pela rubrica 'Senhor Doutor' no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, esteve em coma durante 13 dias e foi submetido a 10 cirurgias. Acordou a no dia do 8.º aniversário do filho.

A história foi recordada na mais recente edição da revista CRISTINA, que presta uma homenagem aos profissionais de saúde. Um teaser publicado na tarde desta quarta-feira mostra algumas das marcas físicas consequentes da tragédia.

Visivelmente emocionado, João Espírito Santo fala da primeira memória que tem ao acordar do coma, em que o pai estava a chorar junto a si.

