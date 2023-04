João Coragem, do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', foi pai pela primeira vez em abril.

O agricultor esteve no programa 'Casa Feliz', da SIC, e anunciou a novidade em conversa com João Baião e Diana Chaves.

O bebé, João Lourenço, não é fruto de nenhum amor que resultou do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

João Coragem revelou que conheceu a companheira há 16 anos, quando namoraram na altura em que andavam no liceu.

"Depois do programa reencontramo-nos por acaso, nunca mais nos tínhamos visto. 16 anos depois encontrámo-nos e parece que houve ali um clique", partilhou.

Recorde-se que João participou no 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' com o irmão, António.

