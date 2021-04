João Catarré despediu-se esta segunda-feira, 5 de abril, das gravações da novela 'Amor Amor', da SIC. Um momento que o deixou no centro de uma onda de aplausos, como o próprio mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

"Acabei hoje [5 de abril] as gravações de 'Amor Amor' e já estou aqui a despedir-me do meu Luís Fernandes! Esta foi a última cena!! Foi maravilhoso este final com a família Fernandes", começou por escrever num vídeo que publicou na rede social, identificando de seguida os atores com quem mais se cruzou neste projeto.

"Parte fundamental desta família são também todos os elementos das equipas técnicas e de produção da SP Televisão que vivem connosco as peripécias familiares e nos acarinham... e que tanto nos aturam... e é isto uma família", destacou.

Mas os agradecimentos não ficaram por aqui. "Obrigado ao Jorge Cardoso pela inspiração (desde o primeiro dia) e pela condução brilhante deste lindo e alegre projecto! Obrigado ao Daniel Oliveira pelo desafio e pela oportunidade de fazer este Luís... Luíz, em espanholês", rematou.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos: "O mulherio é fresco. Querem vê-lo com a outra"