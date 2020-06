Em casa de João Baptista vive-se uma data especial. Marisa, mãe da filha, completa mais um ano de vida, data que o ator fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Hoje é o teu dia, meu amor. Se eu escrevesse tudo o que sinto por ti e as coisas boas que crias em mim e me fazes sentir, daria um livro com páginas incontáveis. Nós sabemos o que vivemos e vai no nosso seio, não preciso de escrever aqui. Quero apenas que o mundo saiba o quanto te amo e és especial na minha vida. Obrigado por existires e fazeres de mim uma pessoa melhor. Amo-te, meu amor", escreveu na sua página de Instagram.

Nas stories, pouco antes da meia-noite, João Baptista publicou ainda um vídeo onde destacou: "O meu amor está prestes a fazer aninhos. Fico tão feliz por poder estar ao lado de uma mulher tão incrível. Sou abençoado. e agradeço todos os dias. Parabéns, meu amor". Veja na galeria.

Leia Também: João Baptista acaba com boatos sobre mãe da filha: "Nunca fomos um casal"