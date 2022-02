João Baião é, verdadeiramente, o homem dos sete ofícios. O apresentador da SIC já começou os ensaios da sua nova peça de teatro - 'Monólogos da Vacina -, com estreia marcada para o dia 25 de Março no Teatro Avenida em Castelo Branco.

Baião convidou os atores do elenco deste espetáculo, Cristina Oliveira, Susana Cacela, Mané Ribeiro, Telmo Miranda, para falarem do desafio no programa 'Estamos em Casa'.

"Estou tão entusiasmado que não me importa não ter dia de folga, não me importa não descansar, precisávamos mesmo disto", sublinhou João, lamentando o facto do projeto ter sido adiado por causa da pandemia.

Prevê-se, portanto, uma agenda cheia para o apresentador. Isto porque de manhã estará no programa 'Casa Feliz', da SIC, e à tarde e à noite a ensaiar para o espetáculo. Ao fim de semana vai andar em digressão com a peça e ao domingo continuará a animar o 'Domingão'.

