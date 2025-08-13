Já foram muitas as celebridades em Hollywood que se renderam a uma das febres do momento no que à moda diz respeito: os Labubu.

Se não sabe do que se trata, a explicação é muito simples: são os novos bonecos da moda, com um aspeto assustador, que têm feito furor entre os mais novos, mas não só.

Entre as famosas são várias as que têm surgido com estes bonecos em malas de marcas de luxo, dando assim nas vistas com o contraste notório.

Em Portugal a moda também já chegou. Na sua página de Instagram, João Baião não resistiu em mostrar aos seguidores da sua rede social um boneco que tem em sua posse.

"Olá, encontrei este amiguinho", referiu na legenda da partilha, como poderá ver a seguir.

Como é que foram criados os Labubu?

Os bonecos, que têm conquistado o coração de milhões de pessoas em todo o mundo, foram criados por Kasing Lung, em 2015. Os pequenos bonecos de peluche parecem um cruzamento entre um duende e um coelho e, ultimamente, têm sido vistos em bolsas, malas, carteiras ou na cintura até de figuras públicas como Rihanna.

Se quiser comprar um, então saiba que vai ter de desembolsar entre 20€ a 36€ e quem os comercializa é a Pop Mart. Por cá, o sucesso tem sido de tal ordem que os modelos têm esgotado em pouco tempo.

Lafufu: as imitações dos Labubu que podem acarretar riscos

Uma vez que as versões originais esgotam rapidamente e os preços não são acessíveis a todas as carteiras, há quem recorra às réplicas para conseguir entrar na tendência do momento.

Os Lafufu - nome dado às imitações dos famosos bonecos - são comercializados nos maiores sites de venda da internet e os preços podem ser inferiores a 10 euros.

Contudo, as autoridades britânicas lançaram um alerta sobre o risco de se comprarem imitações dos 'The Monsters' - como também os bonecos são conhecidos.

Entende-se que estas contrafações perigosas contêm peças soltas que podem representar um risco de asfixia para crianças pequenas. Estes produtos também não apresentam a rotulagem de segurança exigida por lei ou o nome e endereço de um fornecedor sediado no Reino Unido.