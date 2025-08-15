João Baião está a aproveitar um período de férias e descanso e viajou até bem longe de Portugal. O apresentador do programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', esteve na praia, mais precisamente nas Maldivas onde conseguiu descansar e recarregar baterias.
De seguida, o colega de Diana Chaves trocou a paz e tranquilidade das praias paradisíacas pela confusão da China.
Baião está em Hong Kong e, com uma feliz coincidência, deu de caras com uma cara bem portuguesa: Cristiano Ronaldo
"Orgulho português", escreveu o comunicador na legenda da partilha que fez nas redes sociais onde o podemos ver sorridente ao lado do craque português.
Os seguidores do ator ficaram encantados com a publicação e não deixaram de brincar com o sucedido.
"O melhor do mundo e o Ronaldo"; "Esta foto vale tanto! Não porque são famosos em dimensões diferentes mas porque são seres humanos, maravilhosos. Viva Portugal"; "Está foto espelha bem a admiração um pelo outro!! Dois seres humanos incríveis!! É como portugueses nem se consegue descrever!!" e ainda: "Espero que ele tenha feito o clássico: 'uuh uuh do Big Show Sic!!'", escreveu também outro internauta.
E o que está Cristiano Ronaldo a fazer na China?
O internacional português está em Hong Kong para disputar a Supertaça da Arábia Saudita que se realiza entre 19 e 23 de agosto e que conta com três jogos.
CR7 chegou esta quinta-feira, 14 de agosto, ao mesmo hotel onde Baião está hospedado, provocando o 'caos' no local.
Isto tudo numa altura em que CR7 está noivo! Apesar de publicamente o jogador não se ter pronunciado sobre o assunto - assim como a sua família - a verdade é que Georgina Rodríguez, a sua companheira há nove anos, anunciou esta semana que "aceitava" o pedido de casamento, exibindo um valioso anel de diamantes.
As aventuras de João Baião na China
O apresentador tem aproveitado a cidade cosmopolita de Hong Kong para passear e até deu de caras com uma das 'febres' do momento: os bonecos Labubu. "Olá, encontrei este amiguinho", escreveu o artista na legenda de uma imagem onde aparece com o objeto na mão.
