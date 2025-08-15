João Baião está a aproveitar um período de férias e descanso e viajou até bem longe de Portugal. O apresentador do programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', esteve na praia, mais precisamente nas Maldivas onde conseguiu descansar e recarregar baterias.

De seguida, o colega de Diana Chaves trocou a paz e tranquilidade das praias paradisíacas pela confusão da China.

Baião está em Hong Kong e, com uma feliz coincidência, deu de caras com uma cara bem portuguesa: Cristiano Ronaldo

"Orgulho português", escreveu o comunicador na legenda da partilha que fez nas redes sociais onde o podemos ver sorridente ao lado do craque português.

Os seguidores do ator ficaram encantados com a publicação e não deixaram de brincar com o sucedido.

"O melhor do mundo e o Ronaldo"; "Esta foto vale tanto! Não porque são famosos em dimensões diferentes mas porque são seres humanos, maravilhosos. Viva Portugal"; "Está foto espelha bem a admiração um pelo outro!! Dois seres humanos incríveis!! É como portugueses nem se consegue descrever!!" e ainda: "Espero que ele tenha feito o clássico: 'uuh uuh do Big Show Sic!!'", escreveu também outro internauta.

E o que está Cristiano Ronaldo a fazer na China?

O internacional português está em Hong Kong para disputar a Supertaça da Arábia Saudita que se realiza entre 19 e 23 de agosto e que conta com três jogos.

CR7 chegou esta quinta-feira, 14 de agosto, ao mesmo hotel onde Baião está hospedado, provocando o 'caos' no local.