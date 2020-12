Esta quinta-feira, dia 3, João Baião foi um dos convidados do programa '5 Para A Meia Noite'. À semelhança de todos os que por lá passam, também o apresentador respondeu a diversas perguntas na rubrica 'Pressão no Ar'.

Uma vez que atualmente se encontra a viver num hotel em Lisboa, Miguel Rocha e Marina Mota perguntaram se este andava nu nos corredores.

"Não sou o único hóspede do hotel, mas ando nu... no corredor do meu quarto. Vou nu e posso dizer-vos que vou muito bem", brincou João.

Entretanto e depois de lhe perguntarem se já tinha recusado algum projeto televisivo, João disse: "Acho que nunca recusei nenhum convite televisivo, o que me fez recusar foi porque já estava noutros projetos. Tenho um contrato com a SIC e estou muito feliz".

