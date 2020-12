João Baião encontra-se numa boa fase a nível profissional. Para além de ser o anfitrião das manhãs da SIC ao lado de Diana Chaves, há um outro projeto do comunicador que continua a dar frutos.

Falamos do seu cabeleireiro - 'Love is in the hair', que começou há três anos.

Celebrando a data, Baião fez uma publicação relativamente ao assunto: "Há três anos iniciámos esta aventura maravilhosa. Parabéns a todos e muito muito obrigado! Tem sido o vosso empenho, profissionalismo, talento, a vossa dedicação e amor que têm feito desta viagem a concretização de mais um sonho. Parabéns a todos!", escreveu.

Ora veja.

Leia Também: João Baião: "Não sou o único hóspede do hotel, mas ando nu"