No que toca a looks natalícios, João Baião arrasa. A indumentária escolhida para a emissão do 'Casa Feliz' desta sexta-feira, dia 24, fala por si...

No dia de véspera de Natal, os apresentadores das manhãs da SIC esmeraram-se por entrar no espírito com roupas alusivas à quadra e João Baião destacou-se particularmente.

O artista surgiu com uma camisa e um colete, cada peça com padrões de Natal distintos, em verde e vermelho.

