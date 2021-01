"Mensagem aos espertalhaços e egoístas deste país", foi com estas palavras que Joana Teles começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, esta quarta-feira, onde se mostra revoltada com todos os que não têm vindo a cumprir as regras contra a Covid-19.

Uma publicação onde deixa um apelo importante. "Todos sabemos que vocês estão-se nas tintas para quem adoece e morre; Todos sabemos que a vossa vida e liberdade é mais importante que a de todos os outros; Todos sabemos que devem ter algum tipo de imunidade inexplicável a este vírus", começou por escrever.

"Posto isto, e porque todos os doentes são só números para vocês, permitam-me relembrar, com todo o respeito que, neste momento: - Se tiverem um AVC; - Caírem gravemente; - Forem atropelados; - Tiverem uma paragem cardio respiratória; - Etc, etc, etc; - NÃO VÃO SER ASSISTIDOS. E porquê? Porque o vosso egoísmo e esperteza colocou à vossa frente os doentes Covid-19 que vocês próprios ajudaram a infetar. Irónico não é?", concluiu.

Uma mensagem que levou várias figuras públicas a mostrar o seu apoio a Joana Teles, entre elas o ator e médico José Carlos Pereira. "Bravo, Joana. É mesmo isto", comentou.

"Só me vem à cabeça a espertalhona da senhora que gritou comigo a dizer que isto não existia, tirou a máscara e começou a cuspir. O universo deve ter algo reservado para ela certamente", partilhou ainda Jani Gabriel.

