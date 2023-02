Joana Solnado destacou nas stories da sua página de Instagram algumas raras fotografias da filha Flor, de dez anos, e desta forma mostrou aos seguidores o gosto da menina pela leitura.

Ambas no que parece ser o provador de uma loja, a atriz começou por escrever: "Filha, gostas desta fantasia? E desta? Filha?? Flor".

Entre as partilhas, acrescentou: "Nada a demove da leitura… Nem mesmo as mil trocas para escolher fantasias de carnaval. Devo ter feito algo certo nesta educação". Veja as imagens da galeria.

De recordar que a menina é fruto da relação com o chef Nuno Queiroz Ribeiro.

