Os nomeados do programa 'Big Brother - A Revolução' em risco de expulsão no próximo domingo, Joana, Pedro e Carlos, tiveram na noite desta quinta-feira oportunidade de ter um jantar a três para trocarem ideias e debaterem os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país.

Como seria de esperar, a desistência de Rui Pedro, que ocorreu na noite de quarta-feira, foi um dos temas em cima da mesa.

Joana mostrou-se desagradada com o facto de os colegas defenderem o empresário pelo facto de este ser acusado de fazer bullying contra si e afirmou que ficou bastante aliviada com a sua saída.

"Sinto-me muito bem, muito bem, de ele não estar aqui. E não é pelas opiniões dele, porque ele tem direito às opiniões dele", afirma Joana, voltando a frisar que se sentiu vítima de bullying por parte de Rui Pedro.

Reveja aqui o seu discurso.

Leia Também: Rui Pedro abandonou (mesmo) o 'Big Brother': "Senti-me traído, pisado"