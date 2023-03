Durante alguns dias, Joana Marques vai ausentar-se da Rádio Renascença devido a férias e, por isso mesmo, irá deixar 'órfãos' os fãs da rubrica 'Extremamente Desagradável'.

Na sua ausência, o programa 'Três da Manhã' irá contar com algumas caras conhecidas, iniciativa que começa já na próxima semana.

Na segunda-feira, 'Pipoca Mais Doce' e Joana Latino irão fazer companhia a Inês Lopes Gonçalves, até porque de férias também vai Ana Galvão.

No Instagram, a influenciadora digital promoveu a sua presença na estação de rádio com um divertido texto.

"E o que é que acontece quando duas das 'Três da Manhã' vão de férias? A que fica cá tem de se amanhar e rezar para que as outras apanhem umas virose exótica que faça com que terminem todas as palavras em 'inho'. É isso que vai acontecer à Inês Lopes Gonçalves, quando a Joana Marques e a Ana Galvão bazarem para um qualquer destino exótico (ou só mesmo para o Seixal, não faço ideia) e a deixarem a tomar conta da emissão", começou por escrever 'Pipoca'.

"Mas porque não é mulher de se ficar, numa atitude que tem um bocadinho de recalque e muito de superação, a Inês decidiu substituir as amiguinhas. E quem melhor do que outra Ana e outra Joana para lhe fazerem companhia e, vá, tentar criar aquele ciúme bobo no coração das duas grandes [emoji de um porco] que decidiram meter férias? É assim que eu e a Joana Latino vamos bater com os costados à Renascença na segunda-feira. Pessoalmente, sinto-me mais uma Joana do que uma Ana porque (1) tenho mais maldade no corpo e (2) não abro mão dos bitoques, mas prometo dar tudo ao nível das piadas à Batanetes. Segurem-se, que aí vamos nós e vai ser… moderadamente agradável. Também não vai ser mais do que isto", concluiu.

Na publicação feita por Ana Garcia Martins é possível ver que também César Mourão e Manuel Luís Goucha irão estar no 'Três da Manhã' nos próximos dias.

