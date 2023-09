Depois de terem passado férias no mesmo hotel em Bahia, no Brasil, durante o período de descanso de ambas, Cristina Ferreira e Joana Marques voltam a estar lado a lado mas, desta vez... num site de venda de bilhetes.

A apresentadora e a humorista têm ambas espetáculos marcados para breve e Joana Marques decidiu brincar com o facto de as duas aparecerem nas primeiras posições do top de vendas de bilhetes de uma plataforma online para esse efeito.

"Sempre juntas", escreveu ainda Joana, disponibilizando o link para a compra de "bilhetes para o pior". Ora veja:

Vale lembrar que o evento de Cristina Ferreira chama-se 'Cristina Talks' e é uma conferência motivacional. Já o de Joana Marques tem como título 'Desconfia' e é um espetáculo de humor que irá ter como foco precisamente com as palestras de desenvolvimento pessoal.

