A mais recente edição de 'Extremamente Desagradável', que foi para o ar na manhã desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, teve Zé Lopes como protagonista.

Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, fizeram uma paródia com algumas declarações do repórter da TVI que, entretanto, já reagiu à mesma nas redes sociais.

"Não havia mesmo nada mais interessante que uma entrevista minha de novembro? Um beijinho às três", escreveu Zé Lopes.



© Instagram/Zé Lopes

Veja abaixo a emissão de 'Extremamente Desagradável' em causa.

Leia Também: Joana Marques provoca Daniel Oliveira... com Cristina Ferreira