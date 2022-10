Enquanto adepta do FC Porto, Joana Marques não perdeu a oportunidade de posar com um jogador do clube do seu coração, nomeadamente, Diogo Costa.

O momento foi destacado pela própria através de uma partilha na sua conta de Instagram.

"Eu neste dia percebi logo que o Diogo Costa tinha uma agilidade fora do normal. Não é qualquer um que consegue dobrar-se assim tanto", afirma, brincando com a diferença de alturas entre os dois.

