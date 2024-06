A promover o livro 'Elefante na Sala', Joana Marques esteve na 'Prova Oral' à conversa com Fernando Alvim e contou que já não está a colaborar com a revista 'Visão'.

"Já não publico [as crónicas]. [No livro] estão as últimas. A certa altura tive de parar até porque a 'Visão' estava com alguns problemas a pagar as crónicas", partilhou.

"E também por isso, pensei: publicando em livro, se calhar consigo reaver o dinheiro que me estavam a dever. Portanto, isto é caridade que vão fazer quando comprarem o livro, finalmente estas crónicas vão ser pagas por alguém", acrescentou, na brincadeira, antes de esclarecer que a situação com a revista está regularizada.

"Acho que, entretanto, já conseguimos que a 'Visão' saldasse essa dívida. Mas tive que abandonar. Estive lá durante dois anos", rematou.

