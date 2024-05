Joana Machado Madeira está de parabéns!

A companheira de Eduardo Madeira comemora este sábado, dia 25 de maio, o seu 33.º aniversário, uma data que assinalou no Instagram com a partilha de um conjunto de fotografias nas quais posa com um fato de banho e camisola preta.

"33 anos! Faço 33 anos! Feliz aniversário para mim!", escreveu Joana na legenda das fotografias.

