Joana Machado Madeira aproveitou o bom tempo para fazer praia com as suas meninas, como mostrou no Instagram.

Na rede social, este sábado, a mulher de Eduardo Madeira surpreendeu os seguidores com uma fotografia em que aparece a amamentar a filha mais nova, Carolina, no meio do areal. "Na praia até parece que sabe melhor", disse na legenda da imagem que rapidamente chamou a atenção.

"Para mim é a imagem mais linda do mundo", reagiu uma internauta. "Que ternura", disse outra. "Que fofura linda", pode ainda ler-se entre os muitos comentários.

Recorde-se que Carolina nasceu este ano. Joana e Eduardo Madeira são também pais da pequena Leonor, e o humorista tem ainda um rapaz, de uma relação anterior.

Leia Também: Joana Machado Madeira mostra mamilos em novas fotos na praia