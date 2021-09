Joana Machado Madeira partilhou esta sexta-feira nas suas redes sociais o resultado de uma recente sensação fotográfica onde voltou a estar em destaque o seu lado mais sensual.

"O Rui Valido faz-me sempre ficar bonitas nas fotografias", declara a atriz e humorista, numa clara referência ao fotógrafo responsável pelas imagens.

Nas fotos que acompanham a legenda acima referida, Joana posa com calções curtos, soutien bralette e blazer, assumindo as suas curvas e mostrando que recuperou lindamente no pós-parto.

Joana e Eduardo Madeira foram pais da segunda filha, Carolina, há apenas quatro meses. A menina vem juntar-se a Leonor, de sete anos, e Rodrigo - filho mais velho do humorista e resultado de uma anterior relação.

