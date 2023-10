Joana Duarte decidiu mostrar aos seguidores da sua página de Instagram um conjunto de fotografias, grande parte captadas na praia.

Entre as imagens, a atriz surpreendeu os seguidores com um carinhoso novo registo em que aparece com a filha, Mia, no mar. Veja todos os registos na publicação abaixo.

De recordar que a bebé Mia nasceu no início do ano e é a primeira filha de Joana Duarte.

