Joana Duarte acaba de lançar um novo projeto de yoga online. "Bora praticar juntos?", escreveu numa das stories publicadas, esta quinta-feira, na sua página de Instagram, onde anuncia a novidade.

Na mesma rede social, a figura pública deu espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas questões.

Entre as respostas, Joana Duarte explicou que "as aulas são para todos os níveis". "Conforme vais praticando, vais evoluindo", acrescentou.

"Tens aulas gravadas que podes assistir e praticar as vezes que quiseres! No site vamos ter também aulas live disponíveis em breve. Podemos falar através do chat no site", disse referindo também os preços das aulas, informação que pode ver nas imagens da galeria. As aulas serão em português.

Joana Duarte recordou ainda que "começou a fazer yoga na Ericeira". "E tirei o curso de professora de yoga no Sri Lanka", contou.

Sobre os maiores benefícios da prática de yoga, a figura pública destacou: "São tantos. A paz de espírito, a flexibilidade do corpo e da mente. Tornaste mais forte física e psicologicamente! Aprendes a respirar. Ficas mais calmo! Mais feliz".

Uma novidade que contou com o apoio de vários amigos de Joana Duarte, entre eles algumas figuras públicas, como Mariana Monteiro e João Cajuda.

