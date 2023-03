A viver uma nova experiência, pois foi em fevereiro que deu à luz a primeira filha, Mia, Joana Duarte tem-se mantido discreta no que à maternidade diz respeito. No entanto, não deixa de ir partilhando alguns detalhes com os seguidores, como aconteceu esta quinta-feira.

Joana Duarte foi à "consulta de um mês" com a bebé e não deixou de destacar este momento na sua página de Instagram.

"Por estes lados tudo maravilhoso com um crescimento rápido e saudável", começou por dizer.

"O refluxo está muito mais controlado visto que finalmente acertámos com o suplemento", acrescentou junto de imagens onde a filha aparece no carrinho de bebé a caminho do hospital.



© Instagram_joana____duarte

