Joana Duarte vive uma fase única da sua vida depois de ter dado à luz a pequena Mia, primeira filha da atriz.

Em fevereiro, quando a menina nasceu, Joana Duarte anunciou a novidade com a partilha de duas imagens no Instagram, e agora voltou a surpreender os seguidores com novas fotografias da bebé.

"Manhãs de muito amor, aqui por casa...", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

