Há novas fotografias da barriguinha de grávida de Joana Duarte. As imagens foram divulgadas esta segunda-feira, 3 de outubro, na conta oficial de Instagram da atriz e instrutora de ioga.

Joana, que aos 35 anos espera o seu primeiro filho, surge nas fotografias, agora disponíveis na galeria, em biquíni, na praia e ao lado de uma amiga especial.

"Para todo o sempre", pode ler-se na legenda da partilha, na qual a antiga protagonista de 'Morangos Com Açúcar' se refere à amizade com Caisa.

Joana Duarte não revelou até ao momento o nome do pai do bebé que está a caminho, que ao que tudo indica nasce fruto da relação anteriormente conhecida com o cantor Ziggy Alberts.

