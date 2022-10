Joana Duarte anunciou recentemente que está grávida pela primeira vez. A atriz esteve esta manhã de quinta-feira no programa 'Casa Feliz' e falou sobre esta nova fase que está a viver.

Joana começou por explicar que só agora, nas últimas semanas, conseguiu criar uma ligação com o bebé. "Só agora me consegui começar a conectar com a criança", explicou.

A artista de 36 anos confessou ainda que a gravidez sempre a assustou. "Pensava 'vou perder a minha liberdade'. Acredito que seja preciso fazer cedências mas já é preciso fazê-las por outras coisas, se for por um filho ainda melhor", notou.

